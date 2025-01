Oasport.it - Sci alpino, Elena Curtoni: “La strada è quella giusta, devo solo continuare a crederci”

Leggi su Oasport.it

Nel superG andato in scena a Cortina d’Ampezzo, vinto da Federica Brignone, è rimasta ai piedi del podio, che ha chiuso quarta a 1?11 dalla connazionale, ma ad appena 0?03 dalla terza posizione, occupata dall’elvetica Corinne Suter.ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD a fine gara.L’azzurra analizza la propria prestazione: “Beh, è un peccato ma ci ha messo del mio, sento che non sono ancora al 100%in tutti i passaggi. Ci sono delle curve in cui alzo un po’ il piede, però secondo me la cosa positiva è che me ne accorgo, quindi quando lo sento riesco a cambiare marcia“.L’italiana è fiduciosa per il resto della stagione: “Il pezzo finale l’ho fatto molto bene, mi sono sentita molto nel ritmo. Sto ricostruendo il puzzle e sto mettendo insieme tutti i pezzi ogni weekend.