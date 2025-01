Isaechia.it - Grande Fratello, in arrivo un ripescaggio tra gli eliminati? Gli inquilini lo scoprono, uno di loro minaccia di abbandonare la Casa

Domani sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del, durante la quale potrebbe succedere qualcosa di inatteso, che sconvolgerebbe indubbiamente gli equilibri all’interno della.Sembra, infatti, che dopo quanto accaduto nelle ultime settimane e gli ascolti colati a picco, la produzione del reality abbia in serbo una mossa per risollevare gli ascolti.Stando al retroscena riportato da Francesco Vescio, nella puntata di domani sera quindi uno degli ex concorrenti dell’attuale edizione del reality potrebbe essere ripescato e fare così ritorno in:Questo che sto per dirvi, a molti non piacerà. Abbiamo visto tutti che l’ultima puntata delha fatto veramente schifo, la gente aveva promesso di non guardarlo e ha mantenuto la parola e hanno detto che lunedì faranno peggio.