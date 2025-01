Ilnapolista.it - Gasperini: «Napoli come Real e Arsenal, squadre di alto livello»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro ilLe parole diCosa è mancato?«Partite controforti, i piccoli errori alla fine li paghi e stasera il risultato è solo frutto di questo: abbiamo fatto un’ottima gara contro avversario forte, a tratti è stata straordinaria. Perdere stasera ci dà fastidio, ma ci dà convinzione per le prossime partite: non abbiamo tempo di rammaricarci.Certe partite ci danno forza, giocare così contro Juventus ein tre giorni con un solo punto, con la Juventus potevamo vincere perchè sono venuti qui a difendersi. Colabbiamo raccolto zero punti e ci sta ancora meno che con la Juventus, ma è il calcio ed in altre partite siamo stati più fortunati nel risultato. È un periodo che gira così, pensiamo alla prossima partita per ripartire con maggiore energia».