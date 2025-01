Juventusnews24.com - Colombo: «Juve brava a sfruttare l’episodio a favore, ma hanno una squadra di altissimo livello»

di Marco Baridonè intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio della sfida trantus Next Gen e Monopoli: le sue dichiarazioni(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora) –, allenatore del Monopoli, ha parlato dopo la sconfitta nella ventitreesima giornata di Serie C contro lantus Next Gen.PARTITA – «Sicuramente il sapore della sconfitta è sempre amaro, fortunatamente non lo abbiamo fatto spesso. Bisogna saper vincere ma anche perdere, anche se la vittoria è frutto di un episodio, altre volte siamo stati noi a trarne equilibrio. La partita l’ho vista in un sostanziale equilibrio, anche se laha avuto una supremazia nel possesso palla. Nel secondo tempo abbiamo approcciato con intensità alzando il baricentro e creando qualche presupposto per il gol.