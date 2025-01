Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Team Altamura, la diretta testuale

Tempo di lettura: 2 minutisi affrontano al “Ciro Vigorito” nel 23esimo turno di campionato che si è aperto ieri sera con il blitz dell’Audace Cerignola (3-1) sul campo del Giugliano. In classifica i giallorossi di mister Auteri occupano il secondo posto (43) a -1 dalla capolista Monopoli, ma ilha una gara in meno rispetto ai pugliesi che recupererà martedì 21 gennaio a Potenza. Il, compagine neopromossa inC, è tredicesima a quota 27. I padroni di casa devono fare a meno del lungodegente Nardi e del difensore Meccariello, out per un fastidio al ginocchio. Accanto a Berra c’è Tosca con Ferrara a sinistra. In mezzo al campo Talia parte dalla panchina, c’è Viviani vicino a Prisco. All’andata fu ilad imporsi 2-0 con le reti di Berra e Lanini.