Scissione 2 mette tanta carne al fuoco e non è un thriller da guardare mentre un occhio scrolla su Instagram

Tre anni sono un’infinità di tempo, per la fame insaziabile con cui consumiamo prodotti di intrattenimento. Chissà se per immaginare2, gli ideatori Ben Stiller e Dan Erickson non abbiano dovuto affrontare la più classica crisi da opera seconda. Sappiamo che a dilatare i tempi di produzione, ci sono stati gli scioperi del Writers Guild of America (WGA) e del SAG-AFTRA, tuttavia, è anche lecito pensare che non ci si aspettasse un successo così grande per una serie tv nata come una specie di scommessa, per non parlare di un vero e proprio esperimento. E infatti, nella lotta spietata che le piattaforme ingaggiano tutte le sere per aggiudicarsi un pezzetto sempre più prezioso della nostra attenzione,(tradotto dal titolo originale Severance), uscita nel “lontano” 2022 e distribuita da Apple TV+, è stata una sorpresa che in pochissimi avevano visto arrivare.