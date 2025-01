Nintendo Switch 2 | QuandoDove e Come provarla in Anteprima

Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2: Quando,Dove e Come provarla in Anteprima

A distanza di giorni dall’annuncio della2, casa Kyoto ha svelato Quando, Dove ein, dunque prima del lancio ufficiale che dovrebbe avvenire nel corso dell’estate. La prova avverrà anche in Italia, per la precisione a Milano, dal 25 al 27 Aprile, presso il The Maill di Piazza Lina Bo Bardi.partecipare all’evento?Se volete partecipare all’evento dovrete prima di tutto registrarvi sul sito ufficiale, l’accesso è gratuito, ma soltanto a coloro che verranno selezionati tramite l’estrazione. Dunque chi viene scelto può provare la console senza pagare nulla.Dettagli sull’eventoavviene l’evento? La durata è di circa due ore e venti minuti suddiviso per gruppi, ognuno di essi avrà a disposizione 60 minuti per provare la console prima del lancio.