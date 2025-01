Lucio Gregoretti nuovo direttore artistico della Fondazione Ravello

Leggi su Ildenaro.it

Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, dopo attenta valutazione delle qualificate manifestazioni di interesse pervenute, ha nominato il maestrodell’edizione 2025 delFestival eprogrammazione musicaleper tutto il corrente anno.Compositore, organizzatore musicale,e docente di composizione,è nato a Roma nel 1961 e si è formato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, dove si è diplomato tra l’altro in Composizione con Mauro Bortolotti e successivamente ai corsi di perfezionamento di Luciano Berio.ha studiato anche direzione d’orchestra con Piero Bellugi, Franco Ferrara e Giampiero Taverna. Già Presidente dell’Associazione Nuova Consonanza, è stato “composer in residence” e docente presso diversi organismi internazionali.