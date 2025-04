Savona Juve | verrà ‘sacrificato’ in estate? Altre voci su di lui si va verso questa direzione per il giovane terzino I dettagli

Savona Juve: il terzino verrà ceduto in estate? Altre indiscrezioni su di lui, si va verso questa direzione per lui. Tutti i dettagliSecondo Tuttosport, per arrivare a Sandro Tonali – primo obiettivo del mercato Juve a centrocampo – Cristiano Giuntoli potrebbe optare per la cessione di qualche giocatore al termine di questa stagione.Uno di questi, secondo il quotidiano torinese, è Nicolo Savona, prodotto del settore giovanile bianconero che, con un addio, garantirebbe una totale plusvalenza per le casse Juventine. Come raccontato da , Savona ha attirato l’interesse dalla Premier League e dalla Bundesliga. .com Juventusnews24.com - Savona Juve: verrà ‘sacrificato’ in estate? Altre voci su di lui, si va verso questa direzione per il giovane terzino. I dettagli Leggi su Juventusnews24.com : ilceduto inindiscrezioni su di lui, si vaper lui. Tutti iSecondo Tuttosport, per arrivare a Sandro Tonali – primo obiettivo del mercatoa centrocampo – Cristiano Giuntoli potrebbe optare per la cessione di qualche giocatore al termine distagione.Uno di questi, secondo il quotidiano torinese, è Nicolo, prodotto del settore giovanile bianconero che, con un addio, garantirebbe una totale plusvalenza per le cassentine. Come raccontato da ,ha attirato l’interesse dalla Premier League e dalla Bundesliga. .com

Savona sui social dopo Roma Juve: «Contento di essere tornato in campo, avanti insieme» – FOTO - di Redazione JuventusNews24Savona sui social dopo Roma Juve: la FOTO pubblicata dal terzino bianconero dopo il pareggio all’Olimpico Il terzino della Juve Nicolò Savona è tornato in campo contro la Roma dopo un periodo lontano dal rettangolo verde anche a causa dell’infortunio. Il calciatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, festeggiando il rientro e indicando la via da seguire: avanti tutti insieme. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Savona, l’esterno torna a disposizione di Thiago Motta? Gli aggiornamenti verso Fiorentina Juve - di Redazione JuventusNews24Infortunio Savona, l’esterno torna a disposizione di Thiago Motta? Gli aggiornamenti verso la sfida tra Fiorentina e Juve di domenica Arrivano buone notizie dalla Continassa per quanto riguarda le condizioni di alcuni giocatori infortunati che stanno via via ultimando il proprio recupero. Tra questi c’è anche Nicolò Savona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola l’esterno bianconero, assente nelle ultime quattro partite per una elongazione del bicipite femorale della coscia destra, è pronto a tornare tra i convocati per la sfida tra ... 🔗juventusnews24.com

Kelly o Savona per PSV Juve? La decisione di Thiago Motta: ecco chi sarà il terzino sinistro titolare in Champions League - di Redazione JuventusNews24Kelly o Savona per PSV Juve? La scelta di Thiago Motta per il match valido per il ritorno dei playoff di Champions League La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale. Ballottaggio sulla sinistra vinto da Kelly: il difensore inglese tornerà titolare nel ruolo di terzino sinistro al posto di Savona. 🔗juventusnews24.com

