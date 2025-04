L’annuncio a sorpresa di Cate Blanchett | Voglio smettere di recitare

Cate Blanchett ritiene di avere raggiunto i traguardi che si era prefissata, perché in una recente intervista ha annunciato la decisione di smettere di recitare.In un’intervista rilasciata a Radio Times, Blanchett ha dichiarato di non essere sicura di definirsi ancora “attrice” perché «sto lasciando. La mia famiglia alza gli occhi al cielo ogni volta che lo dico, ma lo penso davvero». La star ha assicurato che «faccio sul serio riguardo all’abbandono della recitazione, ci sono molte altre cose che Voglio fare nella mia vita».GUARDA LE FOTOCate Blanchett foto: una regina di stile è per sempre. Cinema, teatro e serie tv: una diva poliedricaL’attrice ha appena concluso un tour teatrale di cinque settimane nel ruolo di Arkadina nella pièce tratta dal Gabbiano di Anton ?echov in scena al Barbican Theatre di Londra, e il suo più recente ruolo cinematografico importante, al fianco di Michael Fassbender, è nel film Steven Soderbergh Black Bag, in cui interpreta una spia. Amica.it - L’annuncio a sorpresa di Cate Blanchett: «Voglio smettere di recitare» Leggi su Amica.it A 55 anni ha al suo attivo due Oscar su ben otto candidature, oltre che una lunga sfilza di altri premi. Ed evidentementeritiene di avere raggiunto i traguardi che si era prefissata, perché in una recente intervista ha annunciato la decisione didi.In un’intervista rilasciata a Radio Times,ha dichiarato di non essere sicura di definirsi ancora “attrice” perché «sto lasciando. La mia famiglia alza gli occhi al cielo ogni volta che lo dico, ma lo penso davvero». La star ha assicurato che «faccio sul serio riguardo all’abbandono della recitazione, ci sono molte altre cose chefare nella mia vita».GUARDA LE FOTOfoto: una regina di stile è per sempre. Cinema, teatro e serie tv: una diva poliedricaL’attrice ha appena concluso un tour teatrale di cinque settimane nel ruolo di Arkadina nella pièce tratta dal Gabbiano di Anton ?echov in scena al Barbican Theatre di Londra, e il suo più recente ruolo cinematografico importante, al fianco di Michael Fassbender, è nel film Steven Soderbergh Black Bag, in cui interpreta una spia.

Su altri siti se ne discute

L'incontro tra Cate Blanchett e Queen Camilla: moda e bellezza - Un evento di gala che celebra il teatro con stile e raffinatezza. Leggi tutto Cate Blanchett e Queen Camilla: eleganza e stile al Palazzo Reale su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Cate Blanchett: "Sono seria quando dico che voglio smettere di recitare" - L'attrice Cate Blanchett ha parlato dei suoi progetti per il futuro, spiegando che sta pensando al proprio ritiro dal mondo della recitazione. Cate Blanchett ha rivelato, in un'intervista rilasciata a Radio Times, che ha intenzione di smettere di recitare, anche se la sua famiglia non le crede mai quando parla dei suoi progetti. L'attrice è stata recentemente protagonista di Black Bag, il film diretto da Steven Soderbergh, accanto a Michael Fassbender. 🔗movieplayer.it

Perché Cate Blanchett sta «pensando seriamente di smettere di recitare» - L'attrice premio Oscar definisce la sua professione «una storia d’amore». La conseguenza? «Bisogna farsi sedurre di nuovo» 🔗vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cate Blanchett pensa al ritiro dalle scene: "Ci sono molte cose che voglio fare nella mia vita" - In un'intervista a Radio Times Cate Blanchett dichiara le sue serie intenzioni di abbandonare la recitazione. Intanto debutta nel suo primo radio dramma ... 🔗msn.com

Cate Blanchett si ritira? La diva fa sul serio, perché potrebbe smettere di recitare - Il mondo del cinema trema dopo le ultime dichiarazioni di Cate Blanchett. La talentuosa attrice ha chiarito ... "Mi sono sempre sentita ai margini - ha continuato - quindi mi sorprendo sempre quando ... 🔗comingsoon.it

Cate Blanchett potrebbe lasciare Hollywood: “Sono seria” - Se dovesse lasciare la recitazione, Cate Blanchett lascerà un'eredità incredibile, è già una leggenda nel panorama cinematografico nonostante lei stessa ha confessato che il successo ad Hollywood non ... 🔗hynerd.it