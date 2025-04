Ferisce un uomo con un vetro tagliente poi fugge | arrestato tra la folla ai giardini a lago

uomo, proprio ai giardini a lago.Ripercorriamo i fatti: intorno alle 17.30 una violenta lite è scoppiata tra due. Quicomo.it - Ferisce un uomo con un vetro tagliente, poi fugge: arrestato tra la folla ai giardini a lago Leggi su Quicomo.it Momenti di tensione ieri, sabato 26 aprile, intorno alle 17.55 in via Giancarlo Puecher a Como. Turisti e passanti sono rimasti sbigottiti davanti alla scena dell'arresto di un, proprio ai.Ripercorriamo i fatti: intorno alle 17.30 una violenta lite è scoppiata tra due.

