Museo Same apertura straordinaria per la Fiera Agricola Treviglio

Treviglio. In occasione di Fiera Agricola Treviglio e della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare l'eccellenza produttiva e culturale italiana, il Museo Same e l'Archivio Storico SDF opereranno straordinariamente le porte al pubblico domenica 27 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.Sarà un'opportunità unica per scoprire la storia e l'innovazione che hanno reso il marchio Same un punto di riferimento nel settore della meccanizzazione Agricola, visitando gli archivi storici e in particolare l'Archivio disegni tecnici che raccoglie oltre 260.000 elaborati grafici, realizzati a partire dal 1927 fino agli anni Duemila.L'evento rappresenta un'occasione speciale per appassionati, famiglie e curiosi di immergersi nel patrimonio industriale e tecnologico italiano.

