Elezioni a Pignataro Maggiore Esclusa una lista e scoppia la polemica

Pignataro Maggiore. La lista "Prima Pignataro - Rinascita Civica" con candidato sindaco Giovan Giuseppe Palumbo è stata Esclusa. Una decisione che sarebbe stata presa dopo aver accertato che le firme da presentare sarebbero state. Casertanews.it - Elezioni a Pignataro Maggiore. Esclusa una lista e scoppia la polemica Leggi su Casertanews.it Saranno due e non tre le liste elettorali in corsa per guidare. La"Prima- Rinascita Civica" con candidato sindaco Giovan Giuseppe Palumbo è stata. Una decisione che sarebbe stata presa dopo aver accertato che le firme da presentare sarebbero state.

Cosa riportano altre fonti

Elezioni comunali. Palumbo si candida a sindaco di Pignataro Maggiore - La corsa alle amministrative di maggio prende slancio a Pignataro Maggiore. Dopo il ritorno sulla scena politica dell’ex sindaco Peppe Palumbo, ufficializzato con un manifesto pubblico, il gruppo civico Prima Pignataro ha diffuso un documento programmatico che delinea le linee guida del proprio... 🔗casertanews.it

Elezioni a Pignataro Maggiore. Ex vicesindaco di Magliocca si candida a leader del centrodestra - Dopo un periodo di incertezze e trattative, il centrodestra di Pignataro Maggiore ha finalmente sciolto la riserva: sarà Vincenzo Romagnuolo, ex vicesindaco di Giorgio Magliocca, il candidato della lista "Obiettivo Comune" per le prossime elezioni amministrative. Già nei giorni successivi alle... 🔗casertanews.it

ELEZIONI. Tutti i candidati in campo a Pignataro Maggiore - Alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste alle elezioni amministrative di Pignataro Maggiore in programma il 25 e 26 maggio. I cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo consiglio comunale dopo le dimissioni dell'ex sindaco Giorgio Magliocca, ex presidente della Provincia... 🔗casertanews.it

Ne parlano su altre fonti

SPECIALE ELEZIONI SAN MARCELLINO Colombiano riconfermato sindaco: tutte le preferenze. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni comunali 2025 a Pignataro Maggiore: i candidati, le liste e come si vota - Elezioni comunali 2025 in Campania, in provincia di Caserta si andrà al voto in 2 comuni: Lusciano e Pignataro Maggiore. Saranno 18236 le persone che andranno al voto: 13182 a Lusciano, 5054 ... 🔗ilmattino.it

Elezioni, l’avvocato Mercone si candida a sindaco - Un avvocato si candida alla guida della città. Pietro Mercone, 52enne sposato con due figli, è il candidato sindaco della lista civica “Pignataro 2030" , per le prossime elezioni amministrative a Pign ... 🔗casertanews.it

Elezioni a Pignataro Maggiore. Ex vicesindaco di Magliocca si candida a leader del centrodestra - Dopo un periodo di incertezze e trattative, il centrodestra di Pignataro Maggiore ha finalmente sciolto la riserva: sarà Vincenzo Romagnuolo, ex vicesindaco di Giorgio Magliocca, il candidato della ... 🔗casertanews.it