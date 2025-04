Melania Trump la folle teoria della sosia ai funerali di Papa Francesco

Melania Trump hanno preso parte ai funerali di Papa Francesco, che si sono tenuti sabato 26 aprile. Arrivati in Italia alle 23 del 25 aprile, il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady sono ripartiti poco dopo l'ultimo saluto al Santo Padre. Sui social, tuttavia, si è diffusa un'assurda teoria: la persona presente ai funerali sarebbe la sosia di Melania. Ma non è vero: procediamo per punti.La teoria della sosia di Melania Trump ai funerali di Papa FrancescoIl 26 aprile si sono tenuti i funerali di Papa Francesco, a cui hanno assistito anche Capi di Stato e i Reali di tutto il mondo. Presenti anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua consorte Melania Trump, First Lady per la seconda volta. Come riporta il Mirror, tuttavia, sui social media si sono susseguite varie speculazioni in merito alla "teoria della sosia" di Melania Trump, che in realtà va avanti da tempo.

La gioia del servizio: "Saluto caloroso di Trump e Melania" - di Laura Valdesi SIENA "Il momento più toccante? Quando abbiamo visto passare il feretro di Papa Francesco. Capisci che non si torna più indietro. E’ l’addio. Hanno applaudito, come durante la messa. Sì, è stato un istante forte", confessa Giulia Dema. Da cinque anni volontaria della Pubblica assistenza di Castelnuovo Berardenga, nella vita ricercatrice per un’azienda di vaccini oltre ad occuparsi dell’amministrazione in una clinica veterinaria, ha detto subito sì ad andare a Roma. 🔗lanazione.it

Trump sposa l’ultima teoria della Heritage Foundation: “Biden ha firmato centinaia di documenti con la ‘autopen’, non sono validi” - Joe Biden ha firmato la maggioranza dei documenti passati sulla sua scrivania con una “autopen“, una non meglio definita “penna automatica”. Di conseguenza, la maggior parte delle grazie, delle leggi e degli ordini esecutivi siglati durante il suo mandato non sarebbero validi. E’ la conclusione a cui giunge uno studio pubblicato da “Oversigth Project“, divisione della Heritage Foundation, think tank ultra-conservatore che ha elaborato la strategia politica seguita alla lettera nei suoi primi tre mesi alla Casa Bianca da Donald Trump. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Melania Trump odia il marito": cosa dice il nuovo libro choc sul presidente Usa - Trapelano indiscrezioni sul quarto libro di Michael Wolff dedicato al presidente Trump con alcuni scoop (o presunti tali) su Melania, Musk e Biden 🔗ilgiornale.it

