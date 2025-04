Minorenne assume droga durante la scampagnata con gli amici e finisce in ospedale

amici. Un 17enne ha accusato un malore ed è finito in ospedale. Ha rischiato di finire in tragedia una scampagnata in un giorno di festa.La notizia è stata riportata sull'edizione di Latina Oggi di. Latinatoday.it - Minorenne assume droga durante la scampagnata con gli amici e finisce in ospedale Leggi su Latinatoday.it Ha assunto sostanze stupefacenti mentre festeggiava il 25 aprile insieme a una comitiva di. Un 17enne ha accusato un malore ed è finito in. Ha rischiato di finire in tragedia unain un giorno di festa.La notizia è stata riportata sull'edizione di Latina Oggi di.

