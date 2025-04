Lilt Salerno grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso Lo Sguardo e il Sorriso

grande partecipazione la mostra-concorso "Lo Sguardo e il Sorriso", organizzata dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinio della Provincia di Salerno. L'evento, ospitato presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare, ha visto il coinvolgimento di importanti realtà territoriali, tra cui l'A.C.I. Salerno, l'AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue di Salerno e la CNA Salerno.Durante la giornata conclusiva, svoltasi ieri, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei sei vincitori, suddivisi nelle due categorie previste dal concorso: emergenti e professionisti.A decretare i vincitori, una giuria tecnica di alto profilo composta da Olga Chieffi, Pino Falcone, Giuseppe Leone, Enrico Salzano e Antonia Willburger.

