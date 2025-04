Tonali alla Juve c’è già un sì | boom Giuntoli

Giuntoli ha messo nel mirino Tonali, il ds della Juventus conosce la volontà dell'ex Milan.Contro il Monza la Juventus punta a ritrovare la vittoria dopo la brutta sconfitta subita lo scorso weekend contro il Parma. Gli uomini di Igor Tudor vogliono arrivare alla super sfida con il Bologna, prevista per domenica prossima alle 20.45, nelle migliori condizioni possibili.Tonali alla Juve, c'è già un sì: boom Giuntoli (Ansa) tvplay.itÈ chiaro che vincere è obbligatorio per i bianconeri che, a dir la verità, potrebbero superare gli emiliani già oggi se il Bologna, impegnato con l'Udinese, dovesse fare un passo falso. L'obiettivo Champions League mette squadra e dirigenza con le spalle al muro, consapevoli che mancare il risultato finale creerebbe una situazione particolarmente scomoda per la prossima estate.

Tonali Juve, il centrocampista ha già detto sì ai bianconeri! Ecco cosa serve per affondare il colpo: ci sono importanti novità - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, il centrocampista ha già detto sì ai bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpo Potrebbe esserci una nuova rivoluzione in estate: il calciomercato Juve non dorme mai e in caso di qualificazione alla prossima Champions League, che porterà una somma importante nelle casse bianconere, potrebbe puntare Tonali. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’ex centrocampista del Milan avrebbe già detto sì al trasferimento in bianconero. 🔗juventusnews24.com

Folle scambio: così la Juve si prende Tonali - Sandro Tonali è uno di quei talenti destinati a scrivere la storia del calcio italiano. Dopo essersi messo in luce con il Brescia, ha trovato la consacrazione al Milan. Diventato uno dei simboli della rinascita rossonera e contribuendo allo Scudetto del 2022, la sua crescita sembrava inarrestabile quando nel 2023 l’ex Brescia è stato ceduto al Newcastle, che lo ha strappato al Milan per circa 70 milioni di euro rendendolo l’italiano più costoso di sempre. 🔗sportface.it

Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier - Le ultime sul futuro del centrocampista italiano e i possibili affari che vedono coinvolte le squadre di Serie A e quelle di Premier League Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier (LaPresse) – Calciomercato.itNell’approfondimento di oggi a TiAmoCalciomercato su YouTube, si è parlato di calciomercato e dei possibili affari sull’asse Inghilterra-Italia. Inevitabilmente si guarda subito in casa Juventus. 🔗calciomercato.it

