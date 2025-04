Un incidente mi ha sfigurata Il naso è un pezzo della mia costola ho fatto oltre 5 interventi In 6 anni ho ricostruito tutto | lo rivela Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e a “Verissimo” e ha raccontato dell’incidente che ha segnato la sua vita a 21 anni . “Durante una vacanza in Messico con il mio fidanzatino di allora – ha raccontato – ci fu uno scontro frontale tra la macchina su cui viaggiavamo noi e un camion che ci è venuto addosso. Il mio ragazzo morì sul colpo, io ebbi delle fratture pesantissime di cui mi resi conto solo in un secondo momento”.E ancora: “Mi sono trovata a Città del Messico da sola e non c’erano i telefonini allora, per 10 giorni nessuno ha saputo niente di me, ero in ospedale senza che nessuno mi assistesse. Ero sfigurata in volto. Mi ero rotta l’orbita destra, tutto il naso e il nervo facciale. Ci ho messo circa 6 anni per ricostruire tutto, il naso è un pezzo della mia costola, ho fatto oltre 5 interventi. Ilfattoquotidiano.it - “Un incidente mi ha sfigurata. Il naso è un pezzo della mia costola, ho fatto oltre 5 interventi. In 6 anni ho ricostruito tutto”: lo rivela Gabriella Carlucci Leggi su Ilfattoquotidiano.it è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e a “Verissimo” e ha raccontato dell’che ha segnato la sua vita a 21. “Durante una vacanza in Messico con il mio fidanzatino di allora – ha raccontato – ci fu uno scontro frontale tra la macchina su cui viaggiavamo noi e un camion che ci è venuto addosso. Il mio ragazzo morì sul colpo, io ebbi delle fratture pesantissime di cui mi resi conto solo in un secondo momento”.E ancora: “Mi sono trovata a Città del Messico da sola e non c’erano i telefonini allora, per 10 giorni nessuno ha saputo niente di me, ero in ospedale senza che nessuno mi assistesse. Eroin volto. Mi ero rotta l’orbita destra,ile il nervo facciale. Ci ho messo circa 6per ricostruire, ilè unmia, ho

