Agrigento capitale della cultura Mani libere attacca | Esposto all' Anac per affidamenti opachi

Mani libere" denuncia scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi della fondazione Agrigento 2025. Il coordinatore Manlio Ottaviano, con una nota, puntualizza che la critica non è rivolta ai "progetti tecnici o ai loro contenuti culturali bensì alla gestione. Agrigentonotizie.it - Agrigento capitale della cultura, Mani libere attacca: "Esposto all'Anac per affidamenti opachi" Leggi su Agrigentonotizie.it Il movimento civico "" denuncia scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichifondazione2025. Il coordinatore Manlio Ottaviano, con una nota, puntualizza che la critica non è rivolta ai "progetti tecnici o ai loro contenutili bensì alla gestione.

