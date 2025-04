Polizia di Vancouver ' non è stato un atto terroristico'

Polizia di Vancouver ha dichiarato di essere certa che l'attacco che ha visto un trentenne schiantarsi con la sua auto sulla folla a un festival della comunità filippina "non sia stato un atto di terrorismo". Lo scrive Reuters online. Quotidiano.net - Polizia di Vancouver, 'non è stato un atto terroristico' Leggi su Quotidiano.net Ladiha dichiarato di essere certa che l'attacco che ha visto un trentenne schiantarsi con la sua auto sulla folla a un festival della comunità filippina "non siaundi terrorismo". Lo scrive Reuters online.

