La Giornata medioevale di Santa Maria e il trekking nella parte de sopra di Narni

Narni si è riempita di gente e fino a notte fonda ha accolto centinaia di persone. Oggi, tanti altri appuntamenti arricchiscono il programma della festa. Tra tutti, spicca. Ternitoday.it - La Giornata medioevale di Santa Maria e il trekking nella “parte de sopra” di Narni Leggi su Ternitoday.it Corsa all’Anello, quarto giorno di festa. Ieri (sabato) finalmente il meteo non ha rovinato le manifestazioni in programma.si è riempita di gente e fino a notte fonda ha accolto centinaia di persone. Oggi, tanti altri appuntamenti arricchiscono il programma della festa. Tra tutti, spicca.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prima categoria, vittoria per 2 a 1 a Santa Maria Nuova contro la Labor. Coppa Marche, prima giornata. Fc Osimo s’impone nel recupero - Un mercoledì di campionato e di Coppa Marche di Prima Categoria. In campionato (Prima Categoria, girone B) si è giocata la sfida della 20esima giornata tra Labor e Fc Osimo, rinviata dieci giorni prima per impraticabilità di campo. Ieri la squadra osimana ha espugnato il Comunale di Santa Maria Nuova (1-2). Un successo in rimonta per Fc Osimo visto che la Labor scappa in vantaggio al 20’ con Bassotti. 🔗sport.quotidiano.net

Giornata internazionale della donna: il programma dell'8 marzo a Santa Maria Maggiore - Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, Santa Maria Maggiore accoglie le donne di tutte le età con una serie di iniziative dedicate. Un'esperienza per chi ama camminare, ascoltare, scoprire e lasciarsi sorprendere. Alle ore 10 "Passeggiata Letteraria: ogni passo... 🔗novaratoday.it

Santa Maria di Licodia: dimessa la 18enne rimasta ferita dopo essere stata travolta da una moto - È stata dimessa questa mattina la 18enne di Santa Maria di Licodia che era rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto venerdì 14 su Corso Italia a Paternò quando una moto ha travolto tre studentesse mentre stavano attraversando la strada. La 18enne, che ha subito l’asportazione della milza... 🔗cataniatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

La Giornata medioevale di Santa Maria e il trekking nella “parte de sopra” di Narni; Anima e cuore dei volontari dei tre Terzieri, alla Corsa all’Anello di Narni vanno in scena le Giornate Medievali dei tre Terzieri; Su il sipario sulla 57esima edizione della Corsa all’Anello di Narni; Corsa dell’Anello, al via le rievocazioni dei Terzieri. Viaggio nel tempo tra arti, mestieri, mostre e incontri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze - Santa Maria Novella (descrizione) - Prima, esisteva una piccola chiesa, Santa Maria delle Vigne che nel 1221 fu ceduta ai domenicani. Essi la ricostruirono, ingrandendola, e vi aggiunsero l’aggettivo di “Novella” per ... 🔗skuola.net

Papa Francesco, la tomba a Santa Maria Maggiore visitabile dal 27 aprile: le disposizioni del Pontefice per la sepoltura - La tomba del Papa a Santa Maria Maggiore potrà essere visitata dalla mattina di domenica 27 aprile. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, che ha confermato ... 🔗msn.com

Lo scavo della pieve medievale di Santa Maria e il suo tesoretto monetale bassomedievale - La Commissione del Museo della Civiltà Contadina "Maria Verga Bandirali" di Offanengo è lieta di invitarvi a un ciclo di conferenze riguardanti il territorio di Offanengo tra età romana e Medioevo. 🔗laprovinciacr.it