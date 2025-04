Fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore per omaggiare Papa Francesco

basilica di Santa Maria Maggiore ha aperto le porte ai Fedeli che hanno voluto dare ancora un saluto a Papa Francesco che da ieri è sepolto in questa chiesa al quartiere Esquilino. Ad accogliere i Fedeli sulla porta, all'apertura della basilica, c'era il rettore, il cardinale Rolandas Makrickas. I Fedeli scorrono lungo una transenna fino alla tomba, semplice con la sola iscrizione "Franciscus". Sulla lapide una rosa bianca e in tanti l'avevano tra le mani, il fiore di Santa Teresina di cui più volte ha parlato Bergoglio.Florentine, infermiera originale del Benin ma da anni a Grenoble, Francia, è arrivata venerdì proprio per i funerali del Papa e per rendere omaggio alla tomba. "Ha voluto una Chiesa per i poveri, il cuore del Vangelo"."Per noi era importante essere qui", dice Diana, 43 anni, che con il marito arriva dall'Australia. Quotidiano.net - Fedeli in fila alla basilica di Santa Maria Maggiore per omaggiare Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Questa mattina alle 7 ladiha aperto le porte aiche hanno voluto dare ancora un saluto ache da ieri è sepolto in questa chiesa al quartiere Esquilino. Ad accogliere isulla porta, all'apertura della, c'era il rettore, il cardinale Rolandas Makrickas. Iscorrono lungo una transenna finotomba, semplice con la sola iscrizione "Franciscus". Sulla lapide una rosa bianca e in tanti l'avevano tra le mani, il fiore diTeresina di cui più volte ha parlato Bergoglio.Florentine, infermiera originale del Benin ma da anni a Grenoble, Francia, è arrivata venerdì proprio per i funerali dele per rendere omaggiotomba. "Ha voluto una Chiesa per i poveri, il cuore del Vangelo"."Per noi era importante essere qui", dice Diana, 43 anni, che con il marito arriva dall'Australia.

Papa Francesco, diffuse le foto della tomba: primi fedeli in fila nella basilica di Santa Maria Maggiore - Diffuse dalla sala stampa della Santa Sede le foto della tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore . Una rosa bianca sulla lapide, una semplice lastra di pietra ligure, con inciso il nome FRANCISCUS , e una luce che illumina la croce - una riproduzione in dimensioni maggiorate della croce pettorale indossata da Bergoglio - posta sulla parte frontale del loculo. I fedeli hanno potuto.

Finto prete confessava i fedeli nella Basilica di Pompei e li assolveva. Davanti al confessionale aveva la fila - Confessa i fedeli all'interno del Santuario di Pompei, ma non è un prete: denunciato. Ieri mattina i carabinieri del posto fisso del Santuario hanno scoperto che uno sconosciuto stava impartendo il sacramento della penitenza ad un folto gruppo di fedeli in fila. Quando i carabinieri sono intervenuti, l'uomo – un 44enne – era in uno dei confessionali, ascoltando le storie dei devoti, assegnando ad ognuno un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati.

Da Santa Marta alla basilica di San Pietro. Papa Francesco verso l'ultimo abbraccio con i fedeli - La salma di Papa Francesco è nella Basilica di San Pietro. Lungo il percorso, dalla Cappella di Santa Marta, tanti i fedeli che si si sono recati qui fin dalle prime luci dell'alba pur di avere l'occasione di porgere un ultimo saluto al Pontefice. L'ultimo gesto di papa Francesco prima di...

