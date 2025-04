Tagle il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon Scoppia la polemica

cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon “Imagine”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco, ma in molti si chiedono: costui può davvero essere un Papa? cardinal Tagle singing Imagine,, may god grant us a pope who sings pic.twitter.com3rGEZNMpaM — michelle (@lomelisturtles) April 25, 2025 Iltempo.it - Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Scoppia la polemica Leggi su Iltempo.it Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae ilLuis Antoniomentresu un palco la canzone di”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco, ma in molti si chiedono: costui può davvero essere un Papa? cardinalsinging,, may god grant us a pope who sings pic.twitter.com3rGEZNMpaM — michelle (@lomelisturtles) April 25, 2025

Chi è Luis Antonio Tagle, il cardinale più mediatico tra i papabili: parla filippino, inglese, italiano, spagnolo e francese - Sorridente , empatico , mediatico . Sessantotto anni ancora da compiere, il gesuita Luis Antonio Tagle è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere a papa Francesco . E con il defunto Pontefice condivide la vicinanza agli ultimi , agli emarginati , tanto da essere ormai comunemente definito ' il Bergoglio asiatico '. Lo testimonia il successo in rete dei suoi discorsi , come l’invettiva. 🔗feedpress.me

Luis Antonio Tagle, chi è il cardinale filippino che tutti chiamano il “nuovo Francesco” - ScreenshotSono 135 i cardinali che, alla luce della normativa vigente, hanno diritto di voto nel prossimo Conclave. Si tratta di porporati con meno di 80 anni al momento della sede vacante. Tra loro si profilano diverse figure di spicco, ma il nome di Luis Antonio Tagle, cardinale filippino considerato vicino a Papa Francesco, sta attirando particolare attenzione. I favoriti secondo i bookmaker Con l’annuncio della sede vacante, è partito anche il “toto Papa” presso le agenzie di scommesse, che già nelle scorse settimane avevano aggiornato le proprie quote. 🔗thesocialpost.it

Veleni contro il cardinale Tagle: non può fare il Papa chi canta ‘Immagina che non esista il Paradiso’ (video) - C’è chi lo definisce il Wojtyla filippino, chi invece lo colloca come ala sinistra di Bergoglio: certo è che uno dei papabili più quotati in queste ore è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle. La recita della preghiera del Rosario per Papa Francesco venerdì sera nella Basilica di Santa Maria Maggiore, alla vigilia dei funerali è stata guidata proprio da lui. Sorridente e telegenico, 68 anni, età perfetta per un pontificato lungo, ma in teoria non lunghissimo, Tagle, gesuita come Bergoglio, è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere al papa argentino. 🔗secoloditalia.it

