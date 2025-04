L’ultimo saluto a Papa Francesco e quelle tre immagini destinate a restare nella memoria

immagini del funerale e della tumulazione di Papa Francesco, sabato 26 aprile, ognuno fissa quella che più lo colpisce. Tre risaltano: la massa di persone in piazza e via della Conciliazione fino a Castel Sant'Angelo, lungo le strade della capitale, attorno a Santa Maria Maggiore; i presidenti degli Stati Uniti Donald Trump e dell'Ucraina Volodymyr Oleksandrovy? Zelenskyj su due sedie in San Pietro, senza interpreti né assistenti; i 40 poveri con una rosa bianca in mano che accompagnano la salma all'ultima dimora.'Tutti, tutti, tutti' a dare L'ultimo saluto al Papa di tutti – Sono 250mila in piazza, secondo le fonti vaticane, per L'ultimo saluto: cardinali e vescovi, sacerdoti e diaconi, religiosi e suore, ambasciatori e famiglie, poveri e migranti, giovani e bambini, anziani e capi di Stato.

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Papa Francesco, oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto - Riaperta questa mattina alle 7 la Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai fedeli di dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Già prima dell’apertura migliaia di persone si erano messe in coda. L’afflusso è durato tutta la notte, oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura (alle 2.30) per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l’apertura anticipata alle 5. 🔗unlimitednews.it

Le due operazioni segrete e l’ultimo saluto: il medico di Francesco racconta gli ultimi istanti di vita del Papa - Dalle due operazioni segrete a cui il Pontefice si è sottoposto agli ultimi istanti di vita: in un’intervista al Corriere della Sera, il dottor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe di chirurgia digestiva dell’ospedale Gemelli di Roma, ripercorre le ultime ore di Papa Francesco. Il medico rivela che il Santo Padre gli ha affidato una missione: “A gennaio Papa Francesco mi ha detto che dovevamo occuparci degli embrioni abbandonati. 🔗tpi.it

L'ultimo saluto a Papa Francesco: la tumulazione tra la Madonna e San Francesco - Una lenta processione cantata ha accompagnato Papa Francesco nell'ultimo tratto del suo solenne rito funebre, tra le ampie navate della Basilica di Santa Maria Maggiore. Proprio lì, dove era solito pr ... 🔗msn.com

Ultimo saluto a Francesco. La carica dei giovani a Roma. E sul mare suonano le sirene - Nella capitale 120 adolescenti della nostra diocesi per il giubileo, molti hanno seguito il funerale. L’inchino dei pescatori, allo scoccare delle 9,45, nei porti di Goro, Gorino e Porto Garibaldi. 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco: il saluto degli "ultimi" a Santa Maria Maggiore - Il racconto dell'ultimo viaggio di Papa Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Da domenica il sepolcro sarà visitabile dai fedeli ... 🔗msn.com