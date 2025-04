Pierina Paganelli a parlare di svolta è Carmelo Abbate | Sviluppi clamoroso e un testimone

Pierina Paganelli continua a riservare colpi di scena e Sviluppi sorprendenti, come emerso nell’ultima puntata di “Quarto Grado”. Carmelo Abbate, giornalista da tempo vicino alle indagini, ha infatti svelato nuovi dettagli che potrebbero aprire scenari ancora inesplorati. Ospite di Gianluigi Nuzzi, Abbate ha ribadito che la vicenda non può considerarsi chiusa e che nelle prossime settimane potrebbero emergere elementi clamorosi, capaci di ridefinire l’intera dinamica dell’omicidio.Secondo quanto raccontato da Abbate, la posizione di Manuela Bianchi, una delle figure chiave dell’indagine, sembra ormai chiara: “Per i giudici Manuela Bianchi è una donna leale”, ha detto il giornalista, spiegando che quanto emerso durante l’incidente probatorio corrisponde a verità. “È sicuro che Manuela non ha commesso l’omicidio di Pierina Paganelli né lo ha ordinato”, ha aggiunto, sgombrando il campo da ulteriori sospetti su di lei. Leggi su Caffeinamagazine.it Il caso dicontinua a riservare colpi di scena esorprendenti, come emerso nell’ultima puntata di “Quarto Grado”., giornalista da tempo vicino alle indagini, ha infatti svelato nuovi dettagli che potrebbero aprire scenari ancora inesplorati. Ospite di Gianluigi Nuzzi,ha ribadito che la vicenda non può considerarsi chiusa e che nelle prossime settimane potrebbero emergere elementi clamorosi, capaci di ridefinire l’intera dinamica dell’omicidio.Secondo quanto raccontato da, la posizione di Manuela Bianchi, una delle figure chiave dell’indagine, sembra ormai chiara: “Per i giudici Manuela Bianchi è una donna leale”, ha detto il giornalista, spiegando che quanto emerso durante l’incidente probatorio corrisponde a verità. “È sicuro che Manuela non ha commesso l’omicidio diné lo ha ordinato”, ha aggiunto, sgombrando il campo da ulteriori sospetti su di lei.

