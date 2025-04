Calciomercato Juve | la dirigenza potrebbe vacillare di fronte a questa offerta! Ecco la cifra per lasciar partire il big bianconero

Calciomercato Juve: la dirigenza può vacillare dinanzi a questa offerta! La cifra per lasciar partire il big bianconeroAndrea Cambiaso è stato al centro del mirino dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con il terzino che giocherà ancora titolare sulla fascia sinistra nell'incontro odierno col il Monza.Il Manchester City non ha mollato la presa e anche il Liverpool pensa allo Juventino per il dopo Alexander-Arnold. Discorsi che verranno approfonditi a giugno-luglio, prima o dopo il Mondiale per Club in programma negli USA. In questo momento il terzino ha in testa solo la Champions, per il resto ci sarà tempo. Dipenderà anche dalla Juventus e dalle esigenze di bilancio: il sacrifico di Cambiaso non è scontato, ma per 60 milioni circa la tentazione di lasciarlo andare sarebbe fortissima.

Calciomercato Juve, il big bianconero prende posizione sul futuro: ha già comunicato la sua volontà alla dirigenza. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il big ha già comunicato la sua volontà ai dirigenti. Rivelazione sul futuro di Kenan Yildiz Secondo quanto riportato da La Stampa, Kenan Yildiz avrebbe parlato con i dirigenti bianconeri ribadendo la sua volontà di aprire un ciclo lungo alla Juventus ed ignorando qualsiasi sirena di mercato. Il numero 10 vuole restare in bianconero. Solo un’offerta a tre cifre potrebbe far vacillare la dirigenza della Juve sulla posizione di Yildiz. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, chi potrebbe essere sacrificato in caso di mancata qualificazione in Champions League? Questi due nomi spaventano i tifosi - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, chi potrebbe essere sacrificato? I nomi e tutti gli ultimi dettagli in caso di mancata qualificazione Dal quarto posto, e dalla conseguente qualificazione alla prossima Champions League, dipenderà molto la rosa della Juventus nella stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, nel caso in cui non dovessero arrivare i soldi portati dalla qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, potrebbero essere sacrificati anche dei top come Cambiaso e Kenan Yildiz. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, la società bianconera tiene d’occhio quell’attaccante: la Signora sfida questi due club! La strategia della dirigenza - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Giuntoli è pronto a sfidare due club per quel giocatore: i bianconeri lo stanno monitorando attentamente! L’esperto di mercato, Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulle possibili mosse del calciomercato Juve in entrata, rendendo noto un nuovo nome per l’attacco. L’attaccante del Manchester United Hojlund è monitorato con attenzione dai bianconeri, come si evince da queste parole. 🔗juventusnews24.com

