Sparatoria davanti a una pizzeria a Monreale | tre ragazzi morti due feriti È caccia ai killer

Sparatoria avvenuta davanti a una pizzeria nel corso della notte appena trascorsa a Monreale, nel Palermitano. Salgono a tre le vittime della Sparatoria della scorsa notte davanti a un locale della cittadina siciliana.Chi sono i tre ragazzi morti a MonrealeÈ morto in ospedale uno dei tre feriti: si tratta di Andrea Miceli, 26 anni, era ricoverato al Civico di Palermo. Gli altri due deceduti sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. Ci sono anche due feriti, che hanno 33 e 16 anni. Ma questi ultimi non sono in pericolo di vita e saranno a breve trasferiti dall’ospedale Ingrassia al Policlinico, sempre a Palermo.In quel momento nella zona c’erano almeno un centinaio di persone. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che alcuni feriti non facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa. Secoloditalia.it - Sparatoria davanti a una pizzeria a Monreale: tre ragazzi morti, due feriti. È caccia ai killer Leggi su Secoloditalia.it Si aggrava il bilancio dellaavvenutaa unanel corso della notte appena trascorsa a, nel Palermitano. Salgono a tre le vittime delladella scorsa nottea un locale della cittadina siciliana.Chi sono i treÈ morto in ospedale uno dei tre: si tratta di Andrea Miceli, 26 anni, era ricoverato al Civico di Palermo. Gli altri due deceduti sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. Ci sono anche due, che hanno 33 e 16 anni. Ma questi ultimi non sono in pericolo di vita e saranno a breve trasdall’ospedale Ingrassia al Policlinico, sempre a Palermo.In quel momento nella zona c’erano almeno un centinaio di persone. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che alcuninon facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa.

