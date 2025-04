Fiumara Service cento famiglie sostenute con pacchi alimentari e abiti

Fiumara Service, insieme all'associazione "Insieme con i disabili Odv", ha organizzato una distribuzione di pacchi alimentari e articoli di prima necessità presso la "Casa di Enzo", sede operativa di via Passo Buole a Fiumicino.Oltre alla consegna dei generi alimentari, era presente anche uno stand dedicato all'abbigliamento, ai giochi e a vari articoli destinati sia agli adulti che ai più piccoli. L'iniziativa ha coinvolto un centinaio di famiglie del territorio, invitate a ritirare i beni raccolti grazie all'impegno dei volontari e al contributo della comunità locale.A testimoniare l'importanza dell'iniziativa c'era anche Mauro Stasio, consigliere comunale di Fiumicino, che si è unito ai volontari nella giornata di distribuzione.

Solidarietà e inclusione: Fiumara Service ha inaugurato il nuovo punto di raccolta alimentare - Fiumicino, 25 marzo 2025 – Una giornata davvero speciale: l'associazione Fiumara Service ha inaugurato un nuovo punto di raccolta alimentare presso la casa di Enzo, in via Coni Zugna 56 F. Questo evento ha rappresentato un momento di grande gioia e condivisione, un'opportunità per rafforzare i legami tra i membri della nostra comunità e per lavorare insieme a favore di chi ne ha più bisogno. L'iniziativa ha unito la nostra comunità in un gesto di amore e supporto reciproco.

