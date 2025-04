Amal Clooney bandita dagli Usa? Schierarsi contro Netanyahu può costarle caro

contro il premier israeliano Tgcom24.mediaset.it - Amal Clooney bandita dagli Usa? Schierarsi contro Netanyahu può costarle caro Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'avvocatessa paladina dei diritti umani è tra i giuristi inglesi avvertiti dal ministero degli Esteri britannico di possibili ritorsioni da parte dell'amministrazione Trump dopo la consulenza fornita su Gaza alla Corte Penale Internazionaleil premier israeliano

Amal Alamuddin Clooney rischia sanzioni USA per il suo ruolo contro Netanyahu - L'avvocatessa, moglie di George Clooney, è tra i giuristi britannici avvertiti dal Ministero degli Esteri per possibili ritorsioni dell'amministrazione Trump dopo la consulenza fornita alla Corte Penale Internazionale. Lo fa sapere il Financial Times.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Amal Clooney bandita dagli Usa? Schierarsi contro Netanyahu può costarle caro - Divieto d'ingresso negli Usa. Alla cittadina britannica e libanese, Amal Alamuddin, 47 anni, avvocato per i diritti umani presso lo studio legale Doughty Street Chambers di Londra, moglie dell'attore ... 🔗msn.com

Amal Clooney nel mirino di Trump: ecco perché rischia di dover lasciare gli Usa - Amal Alamuddin Clooney, attivista per i diritti umani, avvocato e moglie dal 2014 dell’attore George, potrebbe finire sotto sanzioni Usa. Le sarebbe negato l’ingresso negli Usa – lei è cittadina liban ... 🔗informazione.it

Sanzioni per Amal Clooney: non potrà tornare negli Usa - La ritorsione per aver collaborato con la Cpi all’indagine che si era conclusa con il mandato d’arresto per Netanyahu ... 🔗repubblica.it