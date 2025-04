MotoGP Jorge Martin è tornato in Spagna L’esito della TAC ed i possibili tempi di recupero

Jorge Martin ha lasciato finalmente il Qatar ed è rientrato in Spagna per effettuare una TAC, prima di tornare a casa. Il Campione del Mondo MotoGP in carica, vittima di un brutto incidente avvenuto lo scorso 13 aprile durante la gara di Lusail in cui è caduto ed è stato poi investito da Fabio Di Giannantonio, si era procurato uno pneumotorace e undici fratture costali.Martinator ha trascorso una settimana all’Haman General Hospital di Doha per risolvere il problema polmonare, mentre domenica scorsa è stato dimesso e si è trasferito in un hotel nell’attesa di recuperare le forze e raggiungere le condizioni fisiche necessarie per poter affrontare un volo aereo. Il 27enne madrileno ha potuto finalmente viaggiare questo sabato a bordo di un piccolo aereo sanitario noleggiato per questo trasferimento, dovendo fare scalo in Egitto e a Malta. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin è tornato in Spagna. L’esito della TAC ed i possibili tempi di recupero Leggi su Oasport.it Ieriha lasciato finalmente il Qatar ed è rientrato inper effettuare una TAC, prima di tornare a casa. Il Campione del Mondoin carica, vittima di un brutto incidente avvenuto lo scorso 13 aprile durante la gara di Lusail in cui è caduto ed è stato poi investito da Fabio Di Giannantonio, si era procurato uno pneumotorace e undici fratture costali.ator ha trascorso una settimana all’Haman General Hospital di Doha per risolvere il problema polmonare, mentre domenica scorsa è stato dimesso e si è trasferito in un hotel nell’attesa di recuperare le forze e raggiungere le condizioni fisiche necessarie per poter affrontare un volo aereo. Il 27enne madrileno ha potuto finalmente viaggiare questo sabato a bordo di un piccolo aereo sanitario noleggiato per questo trasferimento, dovendo fare scalo in Egitto e a Malta.

