Trofeo dei Territori del Veneto | a trionfare è la selezione maschile di Treviso-Belluno

Trofeo dei Territori in Veneto, Friuli Venzia Giulia e Lazio. L’AeQuilibriumCup Trofeo dei Territori del Veneto, che ha visto al centro dell’attenzione le giovani promesse della pallavolo regionale, è giunta al termine nel pomeriggio. Trevisotoday.it - Trofeo dei Territori del Veneto: a trionfare è la selezione maschile di Treviso-Belluno Leggi su Trevisotoday.it Il 25 aprile si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup -deiin, Friuli Venzia Giulia e Lazio. L’AeQuilibriumCupdeidel, che ha visto al centro dell’attenzione le giovani promesse della pallavolo regionale, è giunta al termine nel pomeriggio.

