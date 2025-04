Von der Leyen disprezza gli europei e il loro Parlamento | riarmo senza dibattito né controlli

Leyen e la sua Commissione Europea hanno scelto di tirare dritto e umiliare l’EuroParlamento, approvando la proposta legislativa Safe – parte del piano ReArm EU per finanziare con prestiti fino a 150 miliardi di euro l’industria della difesa – ignorando il parere legale del Parlamento Europeo e il voto della commissione giuridica (Juri).Il piano è stato approvato dal Consiglio Europeo il 6 marzo 2025 e ha ricevuto il sostegno del Parlamento Europeo il 12 marzo con 419 voti favorevoli. Ursula von der Leyen ha bypassato la Plenaria dell’Europeo utilizzando la procedura d’urgenza basata sull’articolo 122 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue). It.insideover.com - Von der Leyen disprezza gli europei e il loro Parlamento: riarmo senza dibattito né controlli Leggi su It.insideover.com È davvero questa Commissione Europea, che ignora le prassi democratiche, governa in un costante stato di eccezione, evocando emergenze perpetue (dal Covid alla guerra), a impartire lezioni di diritto e democrazia al mondo e a Paesi come l’Ungheria? Ursula von dere la sua Commissione Europea hanno scelto di tirare dritto e umiliare l’Euro, approvando la proposta legislativa Safe – parte del piano ReArm EU per finanziare con prestiti fino a 150 miliardi di euro l’industria della difesa – ignorando il parere legale delEuropeo e il voto della commissione giuridica (Juri).Il piano è stato approvato dal Consiglio Europeo il 6 marzo 2025 e ha ricevuto il sostegno delEuropeo il 12 marzo con 419 voti favorevoli. Ursula von derha bypassato la Plenaria dell’Europeo utilizzando la procedura d’urgenza basata sull’articolo 122 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue).

