Avvocati a confronto incontro e formazione professionale sul tema Cassa Forense Informa

formazione continua degli Avvocati, organizzato dall’Associazione Avvocati Garganici con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano e del. Foggiatoday.it - Avvocati a confronto, incontro e formazione professionale sul tema "Cassa Forense Informa" Leggi su Foggiatoday.it Si svolgerà il prossimo 3 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Vico del Gargano, dalle ore 9:30 alle 12:30, un importante convegno dedicato allacontinua degli, organizzato dall’AssociazioneGarganici con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano e del.

Approfondimenti da altre fonti

Incontro EFSA-Coldiretti, un confronto sui cibi derivati da colture cellulari e da fermentazione di precisione - “Oggi, insieme al direttore di EFSA Bernhard Url, abbiamo incontrato i rappresentanti di Coldiretti per un confronto in merito ai cibi derivati da colture cellulari e da fermentazione di precisione” ha dichiarato Alberto Spagnolli, Senior Policy Coordinator di EFSA 🔗ilgiornale.it

Studenti baresi e francesi a confronto sullo sviluppo sostenibile: "Incontro sul futuro del paesaggio urbano" - La vicesindaca Giovanna Iacovone e l’assessora al Clima Elda Perlino hanno accolto, questa mattina a Palazzo di città, una delegazione di studenti del terzo anno del liceo scientifico barese Fermi e del liceo francese Blaise Pascal di Segré, in visita in città, per un progetto di scambio... 🔗baritoday.it

Fimer, confronto al ministero. Vertice tra sindacati e Regione. Il prossimo incontro a giugno - Nuovo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la Fimer, lo stabilimento di Terranuova specializzato nella produzione di inverter fotovoltaici. Il vertice nella Capitale è servito per fare il punto sullo stato dell’arte dopo l’acquisizione del gruppo, composto anche da sei consociate estere strategiche, in India, Singapore, Taiwan, Turchia, Usa e Australia, da parte di MA Solar Italy Limited, società controllata da McLaren Applied, E al summit, definito di verifica, hanno partecipato il consigliere per lavoro e crisi aziendali del governatore toscano Eugenio Giani, il suo ... 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Esperienze a confronto, l’evento a Bari: il Cnf incontra gli Ordini degli avvocati; Magistrati e avvocati a confronto sulle sfide della giustizia. L’iniziativa promossa dal Rotary; Giustizia penale, tra disfunzioni e riforme: il confronto ad Alba con giuristi e giornalisti di primo piano; Salva-casa, all’OAR confronto tra tecnici della Pa e professionisti in vista dell’incontro con i politici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Formazione forense a Vico del Gargano, un convegno su previdenza e nuovi strumenti digitali - Si svolgerà il prossimo 3 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Vico del Gargano, dalle ore 9:30 alle ... 🔗immediato.net

Pubblico impiego e potere disciplinare: magistrati, giuristi e dirigenti a confronto a Bari - BARI – Il potere disciplinare nella pubblica amministrazione torna al centro del dibattito giuridico. A promuovere il confronto sarà l’Ordine degli Avvocati di Bari, che il prossimo 5 maggio alle ore ... 🔗giornaledipuglia.com

Incontro formativo sul sistema carcerario italiano organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi - Nei giorni scorsi, la sala convegni del Grand Hotel Stella Maris ha ospitato un importante incontro formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ... è stato curato dalla ... 🔗inquietonotizie.it