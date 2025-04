Autostrade domenica di rientri con bollino rosso | gli aggiornamenti

domenica di rientri per il weekend lungo del 25 aprile e domenica 27 aprile 2025 è caratterizzata dal bollino rosso su gran parte della rete autostradale della Liguria, indica tempi di percorrenza molto superiori alla media. Possibili code, e traffico sostenuto, dunque, per la giornata. Ecco gli. Genovatoday.it - Autostrade, domenica di rientri con bollino rosso: gli aggiornamenti Leggi su Genovatoday.it diper il weekend lungo del 25 aprile e27 aprile 2025 è caratterizzata dalsu gran parte della rete autostradale della Liguria, indica tempi di percorrenza molto superiori alla media. Possibili code, e traffico sostenuto, dunque, per la giornata. Ecco gli.

