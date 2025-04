Riposa in pace fiumi di lacrime per Lino Banfi | dolore infinito

fiumi di lacrime per Lino Banfi, il dolore è incommensurabile per il grande attore italiano che sta vivendo un dolore infinito come tante altre persone nel mondo Lino Banfi è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano, perché è riuscito a far ridere tutti con dei grandi film e delle belle fiction. Classe ’36, . L'articolo “Riposa in pace”, fiumi di lacrime per Lino Banfi: dolore infinito Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - “Riposa in pace”, fiumi di lacrime per Lino Banfi: dolore infinito Leggi su Temporeale.info diper, ilè incommensurabile per il grande attore italiano che sta vivendo uncome tante altre persone nel mondoè uno degli attori più apprezzati del panorama italiano, perché è riuscito a far ridere tutti con dei grandi film e delle belle fiction. Classe ’36, . L'articolo “in”,diperTemporeale Quotidiano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Riposa in pace caro Daniele”. Italia, incidente spaventoso: l’auto si ribalta, non ce l’ha fatta - Un tragico incidente si è verificato sabato sera, 15 marzo, nel Barese, lungo la provinciale 236 a Santeramo, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto, ribaltandosi. I soccorsi sono stati vani, e purtroppo non è stato possibile salvarlo. I carabinieri sono intervenuti sul posto per svolgere i rilievi del caso. Tra le possibili cause dell’incidente, si ipotizza che l’uomo possa aver cercato di evitare un animale. 🔗thesocialpost.it

Il rapper Sauce Walka è stato ferito in una sparatoria, è morto un uomo che era con lui: “Riposa in pace, fratello mio. Dio proteggici in questi giorni bui” - Sauce Walka è stato ferito in una sparatoria a Memphis. Come riportato da TMZ, il rapper, 34 anni, è stato colpito alle gambe mentre si trovava fuori da un hotel. Secondo la polizia, un’auto si è fermata accanto a lui e dal veicolo sono partiti diversi colpi. Ora è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Suo padre ha commentato la vicenda: “Se non fosse stato per Dio, mio figlio sarebbe morto”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa: "Lacrime sincere" e pace nel mondo a pezzi alla Via Crucis al Colosseo - In un "mondo a pezzi" c'è bisogno di "lacrime sincere". Lo scrive il Papa nei testi della Via Crucis che stasera si terrà al Colosseo con il cardinale vicario di Roma Baldo Reina, delegato dallo stesso Pontefice. "La nostra convivenza ferita, o Signore, in questo mondo a pezzi, ha bisogno di lacrime sincere, non di circostanza", scrive il Papa nella meditazione dell'VIII stazione. Nella XIV e ultima il Papa ribadisce: "Gesù, che sembri dormire nel mondo in tempesta, portaci tutti nella pace del sabato. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Muore a 19 anni a un passo dal diploma, Geraci in lacrime: Non ci abitueremo mai a quel banco vuoto; Lo straziante addio a Giacomo: “Buon viaggio fratello! Sarai sempre con noi”; Melito, fiumi di lacrime per Genny Giugliano. “Ci manca il fiato, resterai sempre nel nostro cuore”; Acireale si sveglia in lacrime. “Ciao Vincenzo…”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne