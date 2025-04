Saracinesca abbassato per la storica cappelleria di corso Cavour fine di un sogno durato 100 anni

La cappelleria Clizia di corso Cavour ha abbassato, definitivamente, la Saracinesca dopo 40 anni. A nulla è valso l'appello delle due due titolari Clara Pula e Loredana Martini affinché qualcuno si facesse avanti per rilevare l'attività. Le due socie si erano rese disponibili a fornire tutto.

