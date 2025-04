A San Giovanni Rotondo una fiaccolata per papa Francesco

Giovanni Rotondo, i Frati del Convento di San Pio e il vescovo padre Franco Moscone hanno organizzato una fiaccolata per papa Francesco. L'appuntamento è previsto per oggi, domenica 27 aprile: la fiaccolata partirà dal centro della città, alle ore 20:00, da Piazza dei Martiri, e. Foggiatoday.it - A San Giovanni Rotondo una fiaccolata per papa Francesco Leggi su Foggiatoday.it Il Comune di San, i Frati del Convento di San Pio e il vescovo padre Franco Moscone hanno organizzato unaper. L'appuntamento è previsto per oggi, domenica 27 aprile: lapartirà dal centro della città, alle ore 20:00, da Piazza dei Martiri, e.

