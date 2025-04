Prosegue la preparazione delle Azzurre di Velasco al Centro Pavesi di Milano

Prosegue la preparazione della nazionale italiana femminile, sempre più vicina all'esordio stagionale nei Bper Test Match di Novara e Milano (8 e 9 maggio). La atlete Azzurre si raduneranno domani al Centro Pavesi di Milano e termineranno il collegiale venerdì 2 maggio. Di seguito l'elenco.

