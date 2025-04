Stellantis Antonio Filosa e Maxime Picat in lizza per la poltrona di AD il termine per la nomina fissato al 30 giugno

Stellantis, dopo l'uscita di Carlos Tavares, vede il testa a testa tra Antonio Filosa, responsabile del mercato USA e favorito, e Maxime Picat, responsabile della divisione acquisti dell'azienda; la decisione finale è attesa per il 30 giugno

Stellantis, una poltrona per due. Scelta tra i manager Filosa e Picat - Si restringe a due la rosa dei nomi per la poltrona di amministratore delegato di Stellantis, dopo le dimissioni di Carlos Tavares a inizio dicembre. L’addio improvviso dell’ex Ceo, che aveva ancora un anno di contratto, ha complicato la ricerca del successore. Stellantis sembra orientata verso la soluzione interna, con la scelta di un manager del gruppo. La nomina arriverà entro giugno. Il nome più quotato è quello del napoletano Antonio Filosa, 50 anni, oggi alla guida delle Americhe e responsabile globale della qualità. 🔗quotidiano.net

