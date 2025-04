Alessio Corvino e Lavinia Mauro voltano pagina dopo la rottura | lei è fidanzata con il produttore di Achille Lauro

Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno voltato pagina dopo la fine della loro storia, nata a Uomini e Donne nel 2023. L'ex corteggiatore è uscito allo scoperto con la sua ex Dalila. La tronista dell'edizione 2022, invece, è impegnata con Matteo Ciceroni, dj e produttore di Achille Lauro. Leggi su Fanpage.it hanno voltatola fine della loro storia, nata a Uomini e Donne nel 2023. L'ex corteggiatore è uscito allo scoperto con la sua ex Dalila. La tronista dell'edizione 2022, invece, è impegnata con Matteo Ciceroni, dj edi

