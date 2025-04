Chi è Matteo Maria Zuppi papabile nuovo Papa dopo Bergoglio? Ecco età e biografia

Matteo Maria Zuppi, fautore della Chiesa nuova, accogliente e sinodale, potrebbe essere il Pontefice dopo Papa Bergoglio? Scopriamo chi è il Presidente della CEI, tra i più Papabili in Vaticano!Leggi anche: Papa Francesco che età aveva quando è stato eletto e quanto è durato il suo pontificato?dopo la morte di Papa Francesco che ha scosso tutto il mondo cattolico, il Vaticano e i religiosi si preparano per l’elezione del nuovo Pontefice. Tra i tanti nomi che iniziano a circolare nel carnet degli addetti ai lavori, figurano alcuni personaggi piuttosto carismatici. Uno dei più Papabili pare sia Matteo Maria Zuppi, Cardinale di Bologna nonchè Presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Conosciamolo meglio!Chi ci sarà dopo Papa Bergoglio?Ancora prima dei funerali solenni del Sommo Pontefice, è aperto il dibattito su chi potrà essere il successore di Papa Bergoglio. Donnapop.it - Chi è Matteo Maria Zuppi, papabile nuovo Papa dopo Bergoglio? Ecco età e biografia Leggi su Donnapop.it , fautore della Chiesa nuova, accogliente e sinodale, potrebbe essere il Pontefice? Scopriamo chi è il Presidente della CEI, tra i piùbili in Vaticano!Leggi anche:Francesco che età aveva quando è stato eletto e quanto è durato il suo pontificato?la morte diFrancesco che ha scosso tutto il mondo cattolico, il Vaticano e i religiosi si preparano per l’elezione delPontefice. Tra i tanti nomi che iniziano a circolare nel carnet degli addetti ai lavori, figurano alcuni personaggi piuttosto carismatici. Uno dei piùbili pare sia, Cardinale di Bologna nonchè Presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Conosciamolo meglio!Chi ci sarà?Ancora prima dei funerali solenni del Sommo Pontefice, è aperto il dibattito su chi potrà essere il successore di

