Teatro maschere e storie all’asilo con l' attore e divulgatore Rodolfo Mantovani

attore Rodolfo Mantovani che ha condotti i piccoli attraverso un viaggio denso di storie, fantasia e meraviglia.Rodolfo non è solo un attore: è anche un artista. Perugiatoday.it - Teatro, maschere e storie all’asilo con l'attore e divulgatore Rodolfo Mantovani Leggi su Perugiatoday.it Una mattinata speciale per i bambini iscritti al nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi grazie al narratore eche ha condotti i piccoli attraverso un viaggio denso di, fantasia e meraviglia.non è solo un: è anche un artista.

