Funerali papa Francesco in due giorni sono sbarcati 300 000 passeggeri negli aeroporti di Roma

sono transitate negli aeroporti di Roma tra il 25 e il 26 aprile. Lo ha reso noto l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha monitorato l'accoglienza anche delle 120 delegazioni internazionali giunte nella Capitale da 94 paesi diversi.

