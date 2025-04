Ncc con targhe straniere a Roma il Tar dà ragione al Comune

Comune di Roma ha agito secondo le regole quando ha negato permessi ztl e accessi alle corsie preferenziali alle auto della Transnational Limousines Prevozi D.O.O., l'azienda slovena, con sede anche a Roma, che gestisce diverse auto ncc nella Capitale.

Roma, scoperti furbetti della Ztl: ecco come truccavano le targhe - (Adnkronos) – Stanati a Roma furbetti della Ztl che truccavano le targhe per accedere nella zona a traffico limitato. Sono… L'articolo Roma, scoperti furbetti della Ztl: ecco come truccavano le targhe proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Ncc sloveni tra Fiumicino e Roma: ecco cosa c’è dietro - Fiumicino, 8 aprile 2025 – Una sede in Slovenia, ma operano stabilmente nella Capitale, con una sede secondaria registrata in via del Velodromo 44 e permessi ZTL rilasciati dal Comune di Roma. È il caso della società Transnational Limousines Prevozi D.O.O., al centro del blitz della Polaria di Fiumicino del quale abbiamo dato notizia qualche giorno fa (leggi qui) che ha intercettato NCC abusivi con targa estera operativi nel territorio nazionale. 🔗ilfaroonline.it

Roma, comandante vvf: “Estratto vivo un uomo di origini straniere, è provato” - “Tutto il dispositivo di soccorso che viene attivato per queste occasioni è stato messo in piedi, abbiamo estratto vivo uno degli occupanti. Non abbiamo testimonianze per le quali possiamo essere certi se ci siano altre persone ma continuiamo le ricerche”. Così Adriano De Acutis, comandante dei vigili del fuoco, sul posto dove è esplosa una palazzina a Roma. “L’uomo è stato portato via con l’ambulanza per le cure necessarie, è abbastanza provato“, ha aggiunto De Acutis. 🔗lapresse.it

