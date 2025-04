Shaila Gatta annuncia il primo incontro con i fan | dettagli dell’appuntamento speciale

Shaila Gatta incontra i fan a Napoli: appuntamento speciale il 4 maggio tra danza, sorrisi e sorprese

Shaila Gatta stupisce con inedite sorprese. I fan hanno di che gioire: sabato 4 maggio la ballerina e showgirl napoletana tornerà nella sua città per un evento esclusivo dedicato a chi la segue con affetto sin dagli esordi.

Ecco tutti i dettagli

L'incontro si terrà a Napoli, nella sua città di origine e promette di essere un momento unico fatto di emozioni, musica, abbracci e qualche sorpresa. L'annuncio è avvenuto direttamente dall'Instagram del brand Leggera Beauty. La ballerina ha lanciato il suo primo brand di prodotti di bellezza. La Gatta ha affermato: "Incontriamoci a Napoli. Domenica 4 maggio vi aspettiamo per un pomeriggio speciale dedicato alla cura della pelle e alla scoperta dell'universo Leggera Beauty.

