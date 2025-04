Iran esplosione nel porto di Shahid Rajaei | sale a 18 il bilancio delle vittime

sale a 18 il bilancio dei morti nella grande esplosione che ha scosso il porto di Shahid Rajaei nel sud dell’Iran, presumibilmente a causa di una spedizione di un ingrediente chimico utilizzato per produrre propellente per missili. Secondo i media statali, l’esplosione ha ucciso 18 persone e ne ha ferite circa 750. Elicotteri e aerei hanno scaricato acqua dall’alto sul violento incendio per tutta la notte. L’esplosione è avvenuta proprio mentre sabato Iran e Stati Uniti si incontravano in Oman per il terzo round di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Lapresse.it - Iran, esplosione nel porto di Shahid Rajaei: sale a 18 il bilancio delle vittime Leggi su Lapresse.it (LaPresse) –a 18 ildei morti nella grandeche ha scosso ildinel sud dell’, presumibilmente a causa di una spedizione di un ingrediente chimico utilizzato per produrre propellente per missili. Secondo i media statali, l’ha ucciso 18 persone e ne ha ferite circa 750. Elicotteri e aerei hanno scaricato acqua dall’alto sul violento incendio per tutta la notte. L’è avvenuta proprio mentre sabatoe Stati Uniti si incontravano in Oman per il terzo round di negoziati sul programma nucleare di Teheran.

