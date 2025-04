I Papi umbri e i cinque Conclavi di Perugia la piccola Umbria protagonista della storia della Chiesa

Perugia) ha già partecipato all'elezione di Benedetto XVI, e il cardinale Gualtiero Bassetti non votano. Il solo Betori, quindi, risulta. Perugiatoday.it - I Papi umbri e i cinque Conclavi di Perugia, la piccola Umbria protagonista della storia della Chiesa Leggi su Perugiatoday.it Il cardinale Giuseppe Betori (folignate) è l’unico umbro che parteciperà al Conclave, con diritto di voto. Il cardinale Antonelli (tuderte e già arcivescovo di) ha già partecipato all'elezione di Benedetto XVI, e il cardinale Gualtiero Bassetti non votano. Il solo Betori, quindi, risulta.

Su altri siti se ne discute

Papi, Conclavi e intrighi in Vaticano: tutti i film che ce li raccontano - La curiosità di sbirciare dietro le porte chiuse, anzi blindate, di un evento storico come l’elezione del nuovo Pontefice ha ispirato spesso il cinema. Ecco i migliori esempi e titoli sul tema 🔗vanityfair.it

Cosenza, bambino di cinque mesi muore in ospedale: indagati 6 medici - Sei medici dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza sono indagati dopo la morte di un bambino di cinque mesi. L’accusa è omicidio colposo: l’iscrizione nel registro è un atto necessario per consentire che vengano nominati i periti di parte durante i necessari accertamenti autoptici. Secondo una prima ricostruzione il neonato, a cui già erano state scoperte complicanze sanitarie nel primo mese di vita, avrebbe accusato malesseri ai genitori, una coppia di Corigliano-Rossano, che hanno deciso di portare il figlio al punto di primo soccorso utile, l’ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bayern Monaco-Inter, la moviola: Calhanoglu chiede un rigore. Cinque ammoniti - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Partita tranquilla da... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

I Papi umbri e i cinque Conclavi di Perugia, la piccola Umbria protagonista della storia della Chiesa; Conclave, quanto può durare? Dai 5 giorni di Pio X ai 14 scrutini per Pio XI: le elezioni dei papi negli ultim; Il segno dei pontefici su Perugia . Tombe, morti misteriose e conclavi. Con l’eredità della Rocca Paolina; I Papi Umbri: da Spoleto e Perugia al soglio pontificio. Il papa liberale e il cerchio magico perugino in Vaticano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il segno dei pontefici su Perugia . Tombe, morti misteriose e conclavi. Con l’eredità della Rocca Paolina - I resti di Benedetto XI sono conservati a San Domenico. Innocenzo III, Urbano IV e Martino IV sepolti in Duomo. Lo scrittore Nicoletti: "La presenza dei Papi ha influito molto sulla storia e l’economi ... 🔗msn.com

Papi, Conclavi e intrighi in Vaticano: tutti i film che ce li raccontano - Per questo – ma non solo – il passaggio di consegna della Chiesa da una Papa al suo successore suscita sempre grandissimo clamore ed è oggetto di grande curiosità anche da parte del cinema ... 🔗vanityfair.it

Papi, Conclavi e intrighi in Vaticano: tutti i film che ce li raccontano - (Vanity Fair Italia) Su altre testate Dalla leggenda della Papessa Giovanna ai dialoghi tra Benedetto XVI e Francesco, passando per intrighi rinascimentali e drammi moderni: il cinema ha spesso ... 🔗informazione.it