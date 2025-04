Il teatro in scena dai palazzi più belli di Messina un progetto per riscoprire la città | ecco Sotto il tuo balcone

scena il 25 maggio dai balconi più belli e caratteristici del centro storico cittadino.L'iniziativa "Sotto il tuo balcone", proposta dall'assessore alla cultura Vincenzo. Messinatoday.it - Il teatro in scena dai palazzi più belli di Messina, un progetto per riscoprire la città: ecco "Sotto il tuo balcone" Leggi su Messinatoday.it Giulietta e Romeo, Amleto, Cyrano de Bergerac, Medea, Filumena Martorano. Sono alcune delle performance che andranno inil 25 maggio dai balconi piùe caratteristici del centro storico cittadino.L'iniziativa "il tuo", proposta dall'assessore alla cultura Vincenzo.

Su questo argomento da altre fonti

L'antica Grecia in scena al Teatro Cast Oro, con la "tragedia più antica del mondo" - Nel 472 a.C. solo otto anni dopo la guerra vinta dai greci contro l’esercito di Serse che aveva distrutto la città – e le ferite bruciavano ancora – va in scena ad Atene "I Persiani di Eschilo". Eschilo rinuncia ai trionfalismi, rovescia la prospettiva e ambienta la vicenda nella capitale... 🔗riminitoday.it

Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno: in scena la compagnia Ophelia and the Corò nuts di Padova - Domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, sesto spettacolo in concorso e quarta compagnia debuttante al Festival Nazionale di Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa... 🔗salernotoday.it

"Arrivo dei bus turistici a piazza del Teatro e più promozione degli eventi": le richieste dei commercianti a Frontini - Due ore di incontro tra amministrazione comunale e una rappresentanza di circa 30 commercianti del centro storico, per discutere del rilanco del cuore della città. Presenti la sindaca Chiara Frontini, l’assessora al bilancio Elena Angiani e il consigliere comunale con delega alle attività... 🔗viterbotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il teatro in scena dai palazzi più belli di Messina, un progetto per riscoprire la città: ecco Sotto il tuo balcone; Cosa fare oggi (sabato 8 febbraio 2025) in provincia di Cuneo: gli eventi; Weekend a Milano: cosa fare sabato 28 e domenica 29 dicembre; Quali sono le location italiane de Il Conte di Montecristo: i luoghi a Roma e Torino. 🔗Su questo argomento da altre fonti