Napoli Legends | il cuore azzurro che non smette mai di battere

A Napoli il calcio non è soltanto una passione, è un'eredità che attraversa generazioni. Lo dimostra ancora una volta il progetto Napoli Legends, raccontato da Francesco De Luca su Il Mattino: un'associazione che riunisce ben 115 ex calciatori azzurri, uniti dal profondo legame con la maglia e con la città.Tutto è cominciato durante il lockdown, quando l'idea di creare una rete tra chi ha fatto la storia del club è diventata realtà. Tra i soci ci sono nomi iconici come Alemao, Careca, Lavezzi, e anche l'ultimo arrivato, Kvaratskhelia, che ha aderito subito dopo il trasferimento al Paris Saint-Germain. Un gruppo che varca le epoche e che tiene viva la memoria di campioni amatissimi come Luis Vinicio, 93 anni, il più anziano degli associati, e Dries Mertens, ancora oggi considerato "Ciro" dai tifosi napoletani.

