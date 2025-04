Inter Roma Inzaghi ora esulta | due big tornano a disposizione questa sera

Inter Roma si avvicina e finalmente Simone Inzaghi può esaltare, questi due big nerazzurri tornano a disposizione per il match Una manciata d’ore ci separano da Inter Roma, questo pomeriggio – alle 18 in punto – andrà in scena il match di Serie A e guardando alla formazione dei nerazzurri ecco arrivare importanti novità. In attacco con Lautaro dovrebbe essere schierato Marko Arnautovic. Senza Bastoni e Mkhitaryan, i loro posti nel ruolo di centrale mancino di difesa e di mezzala sinistra saranno invece occupati da Carlos Augusto e Frattesi. Accanto al brasiliano – continua La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola – per completare il reparto davanti a Sommer , gli altri due titolarissimi: Pavard più Acerbi. Nel cuore del centrocampo ecco poi i soliti Calhanoglu con Barella alla sua destra. Internews24.com - Inter Roma, Inzaghi ora esulta: due big tornano a disposizione questa sera Leggi su Internews24.com si avvicina e finalmente Simonepuò esaltare, questi due big nerazzurriper il match Una manciata d’ore ci separano da, questo pomeriggio – alle 18 in punto – andrà in scena il match di Serie A e guardando alla formazione dei nerazzurri ecco arrivare importanti novità. In attacco con Lautaro dovrebbe essere schierato Marko Arnautovic. Senza Bastoni e Mkhitaryan, i loro posti nel ruolo di centrale mancino di difesa e di mezzala sinistra saranno invece occupati da Carlos Augusto e Frattesi. Accanto al brasiliano – continua La Gazzetta dello Sportmattina in edicola – per completare il reparto davanti a Sommer , gli altri due titolarissimi: Pavard più Acerbi. Nel cuore del centrocampo ecco poi i soliti Calhanoglu con Barella alla sua destra.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter Roma, Inzaghi ora esulta: questi due big tornano a disposizione - di RedazioneInter Roma è alle porte, Simone Inzaghi ora che recupera due big può esultare, vediamo chi torna a disposizione per il match di San Siro Inter Roma si avvicina, per la sfida di domenica contro i giallorossi Denzel Dumfries dovrebbe essere nuovamente a disposizione di mister Simone Inzaghi. Stessa situazione per Zielinski, un altro big che potrà tornare utile nelle rotazioni a centrocampo e che avrebbe fatto comodo in questo aprile dal calendario così fitto se non fosse stato il suo infortunio. 🔗internews24.com

Inter Roma, Inzaghi ora esulta: questi due big tornano a disposizione questa sera - di RedazioneInter Roma si avvicina e finalmente Simone Inzaghi può esaltare, questi due big nerazzurri tornano a disposizione per il match Una manciata d’ore ci separano da Inter Roma, questo pomeriggio – alle 18 in punto – andrà in scena il match di Serie A e guardando alla formazione dei nerazzurri ecco arrivare importanti novità. In attacco con Lautaro dovrebbe essere schierato Marko Arnautovic. 🔗internews24.com

Taremi Inter, Inzaghi esulta: finalmente novità sulla pubalgia, ecco quando tornerà - di RedazioneTaremi Inter, arrivano notizie positive per Simone Inzaghi e la sua Inter, super recupero dalla pubalgia, ecco la data quando tornerà in campo Taremi Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina arrivano buone notizie per l’attaccante nerazzurro, alle prese ormai da mesi con la pubalgia. L’ultima sosta e gli impegni con l’Iran infatti, avevano peggiorato la situazione, ma adesso il centravanti sarebbe davvero vicino al rientro. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Inzaghi esulta: Dumfries e Zielinski con la Primavera, ok per la Roma. E Thuram…; Inter, come Acerbi: rompe con la Lazio e va da Inzaghi; Pagelle Roma-Inter 0-1: Lautaro vince la sfida con Dybala, disastro Zalewski e Dovbyk. Inzaghi perde due top; Paredes esulta così coi tifosi della Roma dopo il pari col Napoli | VIDEO CN24. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter Roma, Inzaghi ora esulta: questi due big tornano a disposizione - Inter Roma è alle porte, Simone Inzaghi ora che recupera due big può esultare, vediamo chi torna a disposizione per il match di San Siro Inter Roma si avvicina, per la sfida di domenica contro i giall ... 🔗informazione.it

Inter-Roma probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi - Inter-Roma e le probabili formazioni in Serie A in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15:00 a - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter, Inzaghi può esultare: doppia notizia strepitosa - Arrivano aggiornamenti positivi per quanto riguarda l'Inter che sfiderà prima la ROma e poi il Barcellona in questi giorni ... 🔗rompipallone.it